'Foto Stellari', il concorso fotografico a tema Star Wars

Dopo quasi nove anni EmpiRa Ravenna - associazione non a scopo di lucro nata nel 2010 nella città dei mosaici e che si è posta l'obiettivo di offrire momenti in cui condividere la passione per la saga di Star Wars - presenta la nuova edizione di 'Foto Stellari', concorso fotografico per tutti gli appassionati di Star Wars e fotografia.

"Correva l’anno 2011 e, in un inverno particolarmente nevoso, il nostro presidente si imbatteva in un imponente At-at sulla strada di ritorno verso casa - spiegano da EmpiRa - Da allora questo trasporto imperiale si è visto muoversi in varie zone d’Italia e del mondo. Vi chiediamo di inviarci le testimonianze che avete raccolto di queste apparizioni. In sostanza l’obiettivo del concorso è quello di inserire un trasporto At-at all’interno delle vostre foto e inviarcele all’indirizzo redazione@empira.it. Le migliori, secondo il parere del pubblico e di una giuria di esperti, verranno premiate con la busta di gadget già proposta durante lo scorso Ravenna Strikes Back e una maglietta tra quelle realizzate da EmpiRa nel corso degli anni. Le foto verranno pubblicate su un apposito album all’interno della pagina Facebook di EmpiRa e le prime tre vincitrici di ogni categoria (pubblico e giuria tecnica) verranno inserite all’interno del nostro sito web. Il regolamento completo è liberamente scaricabile sul nostro sito e l’album con le foto pubblicate fino ad ora lo potrete trovare sulla nostra pagina Facebook. Non vediamo l’ora di vedere i vostri lavori, che la Forza sia con voi!".