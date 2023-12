Fotovoltaico, idrogeno verde e diga per il rigassificatore: i grandi progetti del Porto

Cosa prevede il 2024 per il Porto di Ravenna? Le principali novità sono state presentate ieri nella sede ravennate dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale. Tra i grandi progetti, in corso e in partenza, illustrati dal presidente Daniele Rossi, ci sono grandi investimenti per lo sviluppo del porto di Ravenna, anche seguendo una visione sostenibile.

Nel 2023 il Porto ha affrontato "un anno terribile", ma nonostante le grandi difficoltà, anche internazionali, che hanno influito sull'annata, Autorità Portuale guarda avanti verso nuovi sviluppi e verso una nuova "interazione tra porto e città". Tra i grandi progetti in corso ci sono sicuramente i lavori (distinti in 2 fasi) dell'Hub portuale, ma anche la Diga frangiflutti da 250 milioni che sarà posta a protezione del rigassificatore al largo della costa ravennate (882 metri di lunghezza, 23 di larghezza e 10 metri sopra il livello del mare). Proseguono intanto i dragaggi per approfondire i fondali del Porto. Autorità Portuale fa sapere che al 30 settembre 2023 è stato dragato: 1.200.000 mc nella canaletta di avvicinamento(-13.50 metri) e 1.100.000 mc dentro al porto canale (avamporto, curva, baiona, zona curva-trattaroli) Restano ancora da scavare 2.200.000 mc di fanghi.

Centrale per lo sviluppo del porto, al fine di garantire la sostenibilità ambientale nella gestione della Stazione Marittima, sarà il sistema di elettrificazione delle banchine (Cold Ironing), un investimento del valore di 35 milioni di euro che permetterà alle navi in sosta di spegnere i motori e alimentarsi tramite energia elettrica. Il sistema allo studio avrà la capacità di 16MVA e sarà realizzato in Project Financing in collaborazione con importanti operatori del settore energetico.

Si guarda poi alla sostenibilità e alla decarbonizzazione del sistema energetico. Tra i progetti in campo c'è la realizzazione, su una superficie di 43,5 ettari, di un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico per circa 30MWp. A questo si aggiunge l'installazione di elettrolizzatori con una capacità produttiva di circa 800 Nmc/h per la conversione di parte dell’energia prodotta in idrogeno green che potrà essere iniettato in rete oppure compresso e accumulato per la vendita.