Francesca Perris riconfermata al Consiglio Notarile ravennate: nuovo ingresso per Michele Bucchi

A seguito del rinnovo deliberato dall’Assemblea ordinaria collegiale e della riunione di Consiglio Notarile, si registrano una conferma e un nuovo ingresso nella composizione del Consiglio Notarile di Ravenna: confermata, in qualità di Segretario, il notaio Francesca Perris, in scadenza, mentre, a prendere le consegne da Alberto Gentilini, non rieleggibile, è il notaio Michele Bucchi, che assume il ruolo di Tesoriere.

Oltre a loro, il Consiglio è composto dal Presidente Ciro De Lorenzo e dai Consiglieri Edoardo Capasso, Fabrizio Gradassi, Alba Valentina Lannutti e Riccardo Montanari.

“Ringrazio Alberto Gentilini per la disponibilità e la collaborazione di questi anni – commenta il Presidente De Lorenzo – e do il benvenuto a Michele Bucchi. Oltre alla conservazione dell’Albo professionale, il Consiglio Notarile svolge funzioni di vigilanza nei confronti dei notai presenti nel distretto, i quali sono a fianco dei cittadini in alcuni dei passaggi più importanti e delicati della vita, come l’acquisto dell’abitazione, la costituzione di un’azienda o il passaggio generazionale nella stessa, la decisione di come disporre delle proprie sostanze una volta terminata la propria vita. Il Notariato svolge da sempre una funzione di consiglio e salvaguardia delle parti, e, in collaborazione con le altre istituzioni, è parte integrante della tutela della comunità, perché soltanto attraverso la salvaguardia del Diritto e dei diritti di tutti può esservi autentico sviluppo”.