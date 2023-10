Frane, l’assessore Mammi fa il punto sullo stato dei castagneti e il futuro delle coltivazioni locali

In occasione della Festa dei Frutti Dimenticati, sabato 14 ottobre alle ore 10.30 presso la tenda dei convegni in Piazza Alfredo Oriani, incontro pubblico con l’assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi sul tema "frane e sorti della castanicoltura". A cinque mesi dalla terribile alluvione che ha colpito il Comune di Casola Valsenio, un importante incontro per approfondire lo stato disastroso dei castagneti e il futuro della castanicoltura locale. L’incontro sarà coordinato dall’agronomo Roberto Rinaldi Ceroni, componente del tavolo regionale castanicoltura. Sarà presente anche Giuseppe Pifferi, presidente dell’Associazione castanicoltori della Valle del Senio.