Dopo secoli i francescani rischiano di lasciare Ravenna: "Nel 2025 la decisione sulla chiusura dei conventi"

La crisi di vocazione e il conseguente, inesorabile, calo del numero de frati, potrebbe portare in un futuro prossimo alla chiusura del convento dei Frati Minori Conventuali della basilica di San Francesco a Ravenna. La permanenza dell'Ordine francescano, a Ravenna fin dal 1261, è oggi a rischio, come varie altre comunità nel resto d'Italia a causa del numero ormai esiguo dei suoi componenti. Come riferisce padre Ivo Laurentini, direttore del centro dantesco dei Frati Minori Conventuali, una risposta definitiva sul futuro dei francescani a Ravenna si avrà solo nel 2025, quando il Capitolo, cioè l'assemblea dei francescani del Nord Italia, deciderà quali saranno i conventi da chiudere. Se comunque la chiusura del convento ravennate fosse scongiurata nel 2025, questa "potrebbe comunque accadere nel 2029", sottolinea padre Laurentini, quando si svolgerà il successivo Capitolo.

Nelle prossime settimane sarà comunque stilata una sorta di graduatoria che potrebbe già delineare quali sono i conventi del Nord Italia che andranno verso una chiusura. Il criterio, come spiega padre Laurentini, sarà comunque quello di una razionalizzazione dei centri francescani, vista la diminuzione dei frati di questi ultimi anni. Una delle possibilità, come rende noto il direttore del centro dantesco, è la chiusura 4 centri del Nord Italia per giungere all'apertura di un nuovo centro con maggiori prospettive di sviluppo, un po' come accaduto a Parma. Una speranza per i frati di Ravenna è che, dopo l'addio delle comunità dei Padri Cappuccini e dei Frati Minori di San Pier Damiano, si voglia "preservare" una presenza francescana in città.

La storia dei frati di Ravenna è indissolubilmente legata alla storia di Dante e al suo lascito. Custodi del segreto delle ossa di Dante, nascoste e poi riscoperte durante alcuni lavori di restauro accanto alla Tomba del Sommo Poeta, i francescani erano stati allontanati dalla città nel corso dell'Ottocento a causa delle leggi napoleoniche, e vi tornarono nel 1949, quando poi venne loro riaffidata di la Basilica S. Francesco. Fu con padre Severino Ragazzini (1920-1986) che i frati avviarono una specifica attività dantesca che prosegue ancora oggi.