Frecce Tricolori a Punta Marina, il sindaco incontra i protagonisti del 'Tricolore Air Show'

In occasione del “Tricolore Air Show”, l’evento che questo fine settimana anima Punta Marina Terme e il suo lungomare, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha accolto in municipio il Generale di divisione aerea Francesco Vestito, Comandante della Prima Regione Aerea, il Colonnello Stefano Pietropaoli dello Stato Maggiore Aeronautica e il Tenente Colonnello Stefano Vit, Comandante delle Frecce Tricolori, il Tenente Colonnello Francesco Ferrari Agradi, il Tenente Colonnello Mario Reale e il Maggiore Riccardo Chiapolino, accompagnati dal presidente dell’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo Oriano Callegati. Durante l’incontro c’è stato uno scambio di doni simbolici. Domenica 19 giugno, alle 16 è in programma la manifestazione aerea che si concluderà, come da tradizione, con l’attesa esibizione delle Frecce Tricolori.