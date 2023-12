Frutta secca fuori norma: sequestrate 24 tonnellate di armelline nel Ravennate

Raffica di interventi dei Nas di Bologna a pochi giorni dal Natale. In provincia di Ravenna sono stati sequestrati circa 24.000 chilogrammi di armelline sgusciate (i semi all'interno dei noccioli di albicocca o pesca, molto usati in gastronomia), di provenienza extra-Ue, che sarebbero state non conformi a causa della presenza di aflatossine superiori ai limiti di legge. Lo riferisce l'Ansa. La frutta secca sarebbe stata inoltre stoccate in promiscuità con altre materie prime idonee al consumo e senza indicazioni circa il divieto di impiego.