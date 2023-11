Fu la prima preside donna del liceo classico: una strada dedicata alla prof Melandri Penzi

Si è svolta nella mattinata di ieri la cerimonia di intitolazione di una strada cittadina alla professoressa Teresina Chiara Melandri Penzi. All’evento, promosso dal Comune di Ravenna e condotto dalla professoressa Fulvia Missiroli di Soroptimist, insieme alla nipote e ai pronipoti, sono intervenuti il vicesindaco Eugenio Fusignani, il dirigente scolastico provinciale Paolo Bernardi, Claudia Giuliani, la professoressa Biancur e molti ex colleghi ed ex studenti. A portare i saluti del Liceo Classico Dante Alighieri è stata la professoressa Federica Busa.

Figura di spicco nella storia dell’istruzione e della cultura ravennate, la professoressa Melandri Penzi fu anche la prima preside donna proprio del Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna. Significative le parole di tutti gli interventi e molto toccanti quelle della nipote, Bona Melandri, e della sua vicepreside Biancur: “Il valore della professoressa Melandri Penzi – ha detto Fusiognani nel suo intervento – va oltre il suo prestigioso curriculum di insegnate ed educatrice, come testimoniano l’affetto e la stima di tutti: colleghi e colleghe e, soprattutto, i suoi ex studenti e studentesse.”

“Bello intestare un luogo cittadino ad una figura di donna proprio in questo giorno che precede la giornata internazionale contro la violenza di genere, partendo proprio dal concetto che solo l’educazione e la cultura possono sconfiggere le deprecabili presunte superiorità di genere. Significativo anche che proprio tra il Liceo Classico e la Basilica di San Giovanni Evangelista, luoghi di storia, bellezza e cultura, sia stato intitolato una via a due importanti figure della cultura ravennate come il professor Pierpaoli e la professoressa Teresina Melandri Penzi. Un percorso che non è solo un semplice collegamento ma rappresenta simbolicamente una sorta di “Peripato” per riflettere sull’importanza dell’istruzione e della cultura nella crescita individuale e collettiva, alimentando un sentimento di educazione al civismo e alla convivenza, che sono i cardini del vivere civile, in uno spirito di cittadinanza senza il quale non possono esistere libertà, democrazia e Repubblica".