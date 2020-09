Fulmini e tuoni, violento temporale in Bassa Romagna: torna l'incubo grandine

Un violento nubifragio si è abbattutto martedì pomeriggio su parte della Bassa Romagna. Particolarmente colpita l'area del Lughese, dove sono caduti nel raggio di pochi chilometri tra i 36 ed i 39 millimetri di piogge. Altre aree invece sono state risparmiate dalle intense precipitazioni. Il temporale è stato accompagnato anche da grandinate, con chicchi di medie dimensioni tra Cotignola e Barbiano. Si segnalano tra le zone più colpite dal passaggio temporalesco Boncellino (33,2 millimetri) e Villaprati di Bagnacavallo (20,3 millimetri).

Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile con possibili precipitazioni sparse sui rilievi, mentre giovedì il cielo sarà poco nuvoloso. Le temperature massime oscilleranno tra 25 e 27°C. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico regionale, il "graduale spostamento verso est di una vasta saccatura proveniente dall'Europa occidentale determinerà flussi umidi sud-occidentali verso le nostre regioni, con nubi e precipitazioni nella giornata di venerdì, più probabili e consistenti sul rilievi appenninici. Nei giorni successivi sembra probabile che la formazione di un vortice ciclonico sottovento alle Alpi causi diffusa nuvolosità e precipitazioni sull'intero territorio regionale. Le temperature sono previste inizialmente stazionarie o in lieve diminuzione, su valori comunque ancora superiori a quelli previsti dalla media climatologica del periodo, poi in sensibile diminuzione per l'afflusso di correnti più fredde di origine nord-atlantica".

Foto Condifesa Ravenna