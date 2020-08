Fulmini, tuoni e raffiche di vento: altra allerta meteo per la "burrasca di fine agosto"

Fulmini, tuoni e rovesci: non è ancora finita. Insiste l'instabilità atmosferica sul Ravennate, innescata da un minimo di pressione in quota, in spostamento dal Tirreno verso l'Adriatico settentrionale. Domenica a tratti bagnata, anche l'ultimo giorno di agosto vedrà condizioni di maltempo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo gialla: "Dalla mattina sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in Appennino, con possibili fenomeni più intensi su quello centro-orientale".

"Sulle zone di pianura centro-orientali durante il pomeriggio e in serata sarà possibile la formazione di celle temporalesche localmente intense con probabilità di forti raffiche di vento - viene evidenziato - Anche la formazione di temporali sul mare potrà determinare un temporaneo aumento della ventilazione con raffiche lungo la fascia costiera nella sera-notte".

La "burrasca di fine agosto" sarà accompagnata da un sensibile abbassamento delle temperature, oscillanti tra 25 e 28°C. Martedì temporaneo miglioramento, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, e nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna sui rilievi con possibilità di isolati rovesci. Prosegue Arpae nel bollettino diramato domenica: "Condizioni di instabilità saranno possibili mercoledì con nuvolosita' variabile e possibili locali piovaschi. Da venerdi' graduale aumento del campo di pressione con cielo poco nuvoloso e assenza di fenomeni rilevanti. Temperature stazionarie ad inizio periodo ed in graduale aumento successivamente".