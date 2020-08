L'ultimo saluto della città a Don Ugo: "Un prete-pastore con un occhio speciale per gli ultimi"

Gli ingressi erano limitati per rispettare le norme Covid, ma sono state tantissime le persone che - anche nel cortile della Chiesa di San Rocco e fuori dal cancello, ma anche seguendo la diretta streaming sul profilo Facebook della parrocchia - martedì mattina hanno voluto partecipare ai funerali di Don Ugo Salvatori, il parroco di San Rocco che sabato è stato trovato senza vita nel suo letto, morto probabilmente a causa di un ictus.

Tra i tanti presenti alla Messa, officiata da Monsignor Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, la sorella Stefania insieme a tutta la famiglia, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il prefetto Enrico Caterino, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Roberto De Cinti, l'assessore Massimo Cameliani, tantissimi volontari e suore e decine di sacerdoti che, al momento dell'Eucaristia, hanno raggiunto i fedeli fino in strada per portar loro la Comunione. Centinaia le persone presenti nel sagrato e fuori dai cancelli della Chiesa, che alla fine hanno accolto il feretro del sacerdote con un lungo applauso.

Don Ugo era uno dei sacerdoti più conosciuti di Ravenna anche per la sua attività sociale che, da parroco di San Rocco, lo aveva portato a seguire la mensa dei poveri. La vita pastorale, inoltre, lo aveva avvicinato alla famiglia Ferruzzi: oltre a celebrare ogni anno la messa in suffragio di Raul Gardini aveva officiato anche il funerale di Idina Gardini. Don Ugo sarà tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Filetto.

"Don Ugo non aveva paura di giocare in prima persona per compiere quel bene che aveva deciso di fare - lo ha ricordato l'Arcivescovo - Ho constatato io stesso quanto cuore metteva in tutte le attività che portava avanti con l'aiuto di una schiera di volontari da ogni parte della città e coinvolgendo i tanti ospiti del dormitorio e della mensa, anche gli immigrati e i carcerati. Si fidava dei poveri, insomma. Ha ascoltato e accolto, aiutato e consigliato, consolato e guidato tante persone con lucidità, ironia, con una carica spiriturale e una carità tipica del pastore. La sua attività assistenziale e caritativa, anche se per certi aspetti poteva essere giudicata troppo imprenditoriale e autonoma, in realtà non è mai stata volta al profitto: lo testimoniano i debiti di cui non aveva paura. Voleva essere un prete-pastore delle anime e dei corpi, con un occhio speciale per gli ultimi, ma anche per i suoi parrocchiani e per la città intera. Don Ugo ha fatto soprattutto il parroco, sempre attento al suo territorio, il borgo San Rocco. Ha cercato casa per tanti, ha dato aiuti economici anche quando era in rosso, ha coinvolto anche me in alcuni casi di forte bisogno favorendo la carità del vescovo. Don Ugo ci lascia un'eredità bella, grande, molteplice, difficile da gestire, soprattutto per una sola parrocchia e un solo parroco. Abbiamo l'aiuto dei tanti laici che negli anni lo hanno affiancato, ma ci vorrebbe un altro come lui. Le sue qualità, la sua intraprendenza, il suo coraggio e il suo carisma ci mancheranno".

