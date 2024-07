Fissati i funerali del giovane calciatore che ha perso la vita in moto

Sono stati fissati per venerdì 12 luglio, alle 14.45, i funerali di Alberto Stefano il giovane calciatore morto lunedì mattina in un tragico incidente stradale. A darne l'annuncio è la famiglia del 21enne che giocava nel Cervia United: la mamma Carla, il babbo Stefano, la fidanzata Giulia e tutti i parenti. Il feretro sarà visitabile all'obitorio di Cervia dalle 14.30 di giovedì. Venerdì alle 14.45 si partirà poi alla volta del Duomo dove alle 15 si celebrerà il funerale. Dopo le esequie la salma di Alberto verrà trasportata a Ravenna per la cremazione.