Fissati i funerali di Sara: l'ultimo saluto alla bimba che ha lottato contro il tumore

La notizia della sua morte ha sconvolto tutti. La piccola Sara Cantagalli alla fine se ne è andata, non ha potuto più nulla contro il "mostro", il neuroblastoma al quarto stadio contro cui ha lottato fin dal 2021. Una battaglia che tutti hanno seguito nel corso degli anni. Ora è stata fissata la data del funerale di Sara, che si svolgerà giovedì 18 luglio alle 11, presso l'obitorio di Faenza, mentre per tutte le persone che vorranno salutare Sara, la bara sarà aperta (se le condizioni lo permetteranno) e la potranno salutare mercoledì dalle 8 alle 18.30 e giovedì dalle 8 alle 11 sempre nell'obitorio di Via Palazzina, 1.

Alle 11 si svolgerà la funzione religiosa in obitorio e al termine sarà portata a cremazione. Attraverso i social viene reso noto che l'ingresso sarà consentito a scaglioni e sarà vigilato dalle forze dell'ordine "per evitare che Sara sia fotografata". Chi vuole potrà portare dei fiori, ma solo colorati, non bianchi. Chi vorrà potrà fare una donazione all'associazione "Un Battito di Ali" che nelle ultime settimane è stata vicino alla famiglia di Sara.