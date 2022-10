"Da oggi sei il nostro angelo": fiori bianchi e cartelloni per salutare Samuele, morto in un incidente a soli 15 anni

Fiori bianchi, fiumi di lacrime e un corteo di amici e parenti giunti per dare l'ultimo saluto a quel ragazzo strappato alla vita davvero troppo, troppo presto. Si sono svolti giovedì mattina i funerali di Samuele Citrà, il 15enne che venerdì pomeriggio ha perso la vita in un tremendo incidente stradale a Santa Maria in Fabriago . Il corteo è partito dall'ospedale civile di Lugo verso il cimitero di Sant'Agata sul Santerno e, su richiesta della famiglia, sono state racolte offerte a favore delle vittime della strada.

Il corteo ha fatto una sosta anche al Centro Ippico Lughese per salutare il cavallo "preferito" di Samuele, mentre i suoi compagni di scuola della classe 2A dell'Istituto professionale alberghiero di Riolo Terme hanno esposto un cartellone con foto di "Samu" e con alcune scritte: "Che il tuo sorriso possa arrivare anche lassù. Da oggi sei il nostro angelo. S come silenzioso, A come altruista, M come aMato, U come umile, D come divertente, L come doLce, E come educato". Samuele lascia la mamma Valeria, il papà Agostino, il fratello Stefano, gli zii Roberto, Marco e Alessandro e i cugini. Il fratello di Samuele, Stefano, che si trovava in auto insieme al 15enne si trova ancora in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena.

"C’erano tanti fiori bianchi questa mattina, per l’addio a Samuele - scrive il sindaco di Lugo Davide Ranalli, presente ai funerali - E l’amore infinito dei familiari, di mamma Valeria e dei suoi tanti amici. In questi momenti solo gli abbracci e la vicinanza possono lenire un dolore immenso. Da parte mia il più profondo cordoglio che vuole essere anche quello di tutta la nostra comunità lughese. E un augurio sentito per Stefano, ricoverato a Cesena, di superare questo momento critico".