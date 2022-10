Strappato alla vita a 15 anni in un incidente con il fratello: fissati i funerali di Samuele

E' stato fissato il giorno dell'ultimo saluto a Samuele Citrà, il 15enne che venerdì pomeriggio ha perso la vita in un tremendo incidente stradale a Santa Maria in Fabriago. Il ragazzo stava andando in auto insieme al fratello Stefano, quando improvvisamente i due si sono scontrati con un camion che arrivava dalla direzione opposta. Nel violento urto tra i due mezzi l'auto si è ribaltata nel fosso accanto alla strada e il 15enne è deceduto. Il fratello Stefano, di 21 anni, è stato invece portato in condizioni disperate all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ancora in prognosi riservata.

I funerali di Samuele si terranno giovedì 27 ottobre, in forma civile, partendo in autocorteo alle 11 dall'ospedale civile di Lugo verso il cimitero di Sant'Agata sul Santerno. Sarà possibile dare un ultimo saluto al ragazzo mercoledì 26 ottobre dalle ore 7.30 presso la camera mortuaria dell'ospedale di Lugo. Su richiesta della famiglia si raccolgono offerte a favore delle vittime della strada. Samuele lascia la mamma Valeria, il papà Agostino, il fratello Stefano, gli zii Roberto, Marco e Alessandro e i cugini.