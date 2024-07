Funziona il tandem ProLoco di Savio e Cerviaman alla sagra dello strozzaprete

Mercoledì sera i Cerviaman hanno aiutato i volontari della Sagra dello Strozzaprete nel servire le numerose persone che hanno partecipato alla manifestazione. È stata una serata ricca di divertimento all’insegna della solidarietà.

“I trialteti dei Cerviaman - dichiara Marco Casetti, Presidente Pol Saline Romagna- hanno dimostrato ancora una volta il loro spirito di collaborazione e solidarietà. Oltre ad essere atleti, si sono distinti per la loro partecipazione attiva, offrendo una mano a servire ai tavoli. Grazie alla preziosa collaborazione della Proloco di Savio, l'evento è stato un grande successo, creando un'atmosfera di comunità e condivisione. La serata si è rivelata bellissima, con tanti sorrisi e un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questo momento. I Cerviaman non sono solo sinonimo di sport, ma anche di impegno sociale e solidarietà. Ancora una volta, grazie a tutti per la partecipazione e il sostegno.”

Un sentito ringraziamento agli organizzatori della Sagra dello Strozzaprete, alla Pro Loco di Savio e a tutti i volontari.

La XVI sagra dello Strozzaprete si svolge a Savio di Cervia in Via Tamigi 11 fino al 21 luglio.