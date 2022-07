I fuochi d'artificio illuminano il cielo per Sant'Apollinare

Venerdì 22 luglio, a partire dalle 23.30, i lidi ravennati verranno illuminati da uno spettacolo pirotecnico dedicato al patrono della città, Sant’Apollinare, la cui festa ricorre sabato 23 luglio. L’evento, promosso dall’assessorato al Turismo, sarà temporizzato e gestito da centraline di ultima generazione con una coreografia speciale e multicolore.

L’assessore al turismo Giacomo Costantini, ringraziando la Cooperativa spiagge e il Club del Sole per il prezioso contributo all’evento, ha sottolineato che i Fuochi di Sant’Apollinare tornano al consueto splendore sia per i turisti che per i ravennati per un momento di leggerezza lungo la nostra riviera in occasione della ricorrenza del Santo Patrono.

I punti di sparo partono a Marina Romea nel tratto di spiaggia libera, tra la foce e lo stabilimento balneare Boca Barranca; a Marina di Ravenna dalla Diga Foranea sud Zaccagnini; a Punta Marina nel tratto di spiaggia libera posta tra il bagno 4Venti e il bagno Pelo; a Lido di Dante, nel tratto di spiaggia libera a nord della località, adiacente alla foce dei Fiumi Uniti; fino a Lido di Classe nel tratto di spiaggia libera a sud della località, vicino alla foce del Savio.