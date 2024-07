Spettacolo in cielo: i fuochi d'artificio di Sant'Apollinare illuminano la costa

Tutti col naso all'insù! In tantissimi lunedì sera si sono soffermati nei lidi ravennati per ammirare lo spettacolo di fuochi d'artificio dedicato al patrono della città, Sant’Apollinare, la cui festa ricorre oggi, martedì 23 luglio. Le spiagge si sono illuminate con un grande spettacolo pirotecnico esteso su tutta la costa ravennate, a cura dell’assessorato al Turismo e grazie al contributo di Cooperativa Spiagge Ravenna e Club del Sole Vacanze all’aria aperta.

"Questo spettacolo rappresenta un evento consolidato sia per i residenti sia per i turisti – ha dichiarato l’assessore al Turismo Giacomo Costantini - ogni anno attendiamo questa serata speciale, che non solo celebra il nostro Patrono, ma offre anche un'occasione unica per immergersi in un'atmosfera di meraviglia, riscoprendo le bellezze dei nostri lidi. Un’opportunità di vivere un'esperienza autentica, che mette in luce le nostre radici e il calore dell'accoglienza locale. È un momento di gioia condivisa, che valorizza la nostra identità e promuove il nostro patrimonio naturale, rendendo questa serata un appuntamento imperdibile nel calendario degli eventi annuali”.

