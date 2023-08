Fuochi d'artificio di Ferragosto: vietato l'accesso al molo di Porto Corsini

È stata firmata l'ordinanza di Autorità Portuale con la quale è vietato l’accesso al molo di Porto Corsini dalle 6 del 15 agosto alle 3 del 16 agosto in ragione dello spettacolo pirotecnico previsto per Ferragosto. L’accesso sarà consentito unicamente ai mezzi e al personale addetto, dalla radice della diga e per tutta la lunghezza, in relazione alla necessità di procedere alla preparazione e allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico.