Fuochi d'artificio vietati per le feste a Cervia: multe fino a 500 euro

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha emanato un'ordinanza sul divieto di fuochi d'artificio e botti pirotecnici dal 24 dicembre e fino al 9 gennaio. Nello specifico, è attivo il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e privato, ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi; il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14, i fuochi di categoria F1 e ai minori di anni 18, i fuochi di categoria F2 e F3 di cui al Decreto Legislativo 28 luglio 2015 n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.

Il divieto di impiego su tutto il territorio comunale è in vigore dalla mezzanotte del 24 dicembre 2021 fino alla mezzanotte del 9 gennaio 2022; 4. Sono esclusi dai divieti precedentemente indicati gli spettacoli pirotecnici autorizzati dal comune di Cervia ex art. 57 Tulps. Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione dell'ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria 25 e fino a 500 euro.