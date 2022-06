Fuoco in un'azienda alle Bassette, provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco

Si è risolto fortunatamente in poco tempo, grazie al provvidenziale e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, l'incendio che ha coinvolto lunedì sera in via Baiona un'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. A prendere fuoco è stato del materiale di scarto, intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Ravenna con diverse squadre, che hanno estinto le lingue di fuoco e messo in sicurezza l'area. La stessa azienda fu coinvolta, nell'estate del 2019, da uno spaventoso rogo: in quel caso le conseguenze furono peggiori