Fuori casa per colpa dell'alluvione: arriva il servizio “Seguimi” delle Poste

Per agevolare i cittadini colpiti a Ravenna e provincia dall’alluvione del maggio scorso, Poste Italiane informa che fino al 31 dicembre 2023 è possibile usufruire gratuitamente del servizio “Seguimi”. Il servizio, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora definito la propria situazione abitativa, permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo, è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia che all'estero e può essere prorogato/attivato dagli interessati contattando il numero verde 800.003.333.

Il servizio è riservato ai residenti dei seguenti Comuni: Ravenna, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo. Con questa iniziativa Poste Italiane conferma la propria vicinanza e attenzione alle popolazioni colpite da eventi catastrofici.