Furgoncino sospetto carico di rottami: trasportava rifiuti abusivi

Venerdì un 59enne è stato denunciato dalla Polstrada di Forlì per trasporto abusivo di rifiuti. Le pattuglie stavano monitorando la zona di Cesena quando hanno notato un furgoncino sgangherato carico all’inverosimile di rottami vari, in particolare pezzi di vecchi climatizzatori e sospensioni di tir, trasportati senza la documentazione necessaria per la loro tracciabilità. Per l’uomo, originario del ravennate, oltre alla denuncia sono scattate svariate sanzioni al Codice della Strada per il pessimo stato del veicolo, sequestrato insieme a tutti i rifiuti che, ora, saranno smaltiti regolarmente.