Rubato e poi ritrovato il pulmino dello Sparta Castel Bolognese

Rubato e poi ritrovato il furgone della società di calcio Sparta di Castel Bolognese. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, quando una o più persone si sono introdotte all’interno dell’impianto sportivo, dove si trovava il vecchio Ford in uso alla società calcistica. Qui i malviventi, si sono appropriati del furgone 9 posti e si sono dati alla fuga aprendo il cancello dall’interno.

Nella mattinata di sabato il presidente della società sportiva, Francesco Valli, constatato che il furgone era sparito si è rivolto ai carabinieri della stazione di Castel Bolognese per sporgere la denuncia di furto: “Utilizziamo quel furgone per le normali attività, e in particolare per le trasferte. Il pulmino era dentro la struttura, ma qui non sono stati forzati catenacci, semplicemente hanno aperto il cancello e se ne sono andati. Sabato mattina abbiamo sporto denuncia ai carabinieri”.

La società ha anche fatto un post sui propri canali social chiedendo di segnalare eventuali avvistamenti del pulmino, sul quale sono ben riconoscibili i loghi dello Sparta. Le ricerche tuttavia non si sono protratte per molto tempo: il furgone è stato ritrovato nella tarda serata vicino alla chiesa di Reda. “Ci hanno avvisato i carabinieri del ritrovamento - spiega il presidente dello Sparta -. Se non fosse stato rintracciato probabilmente avremmo avuto qualche difficoltà. Saremmo arrivati alla fine della stagione sportiva ma poi avremmo dovuto acquistarne un altro. Tutto e bene quel che finisce bene”. Sull’accaduto indagano i Carabinieri, anche per capire se il furto sia collegato ad altri eventi di natura criminosa.