Furgone con 300 chili di droga nascosta grazie al "deodorante": smantellato narcotraffico internazionale, 83 indagati

È di 70 persone arrestate in carcere - 68 albanesi e due italiani, 33 raggiunti in Toscana, gli altri nel resto d'Italia, anche a Ravenna, e all'estero -, otto ai domiciliari e quattro con obblighi di presentazione in caserma il bilancio dell'inchiesta con cui la Dda di Firenze, in stretta collaborazione con Procura speciale anticorruzione e anticriminalità organizzata di Tirana (Spak), con Eurojust, Europol e Interpol, ha disarticolato quattro forti organizzazioni criminali del traffico di droga - cocaina, hashish, marijuana, Mdma ed eroina - tutte in mano ad albanesi e che agivano tra Italia, Albania, Olanda, Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera.

In totale ci sono 83 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere di carattere transnazionale finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati beni in Albania, grazie alla collaborazione delle autorità transadriatiche, per cinque milioni di euro tra immobili, duecento conti correnti e trenta attività commerciali.

La cocaina e le droghe sintetiche venivano nascoste in mezzi con doppio fondo (modificati nel Bolognese) e poi stoccati in Toscana. Dall’Albania invece arrivavano gli approvvigionamenti di marijuana e hashish trasbordati su gommoni fino al Leccese da dove poi facevano rotta verso il capoluogo toscano. Gli indagati avrebbero fatto parte di una rete di quattro componenti che si intrecciava tra Olanda, Albania e Italia.

L’indagine è scaturita nel 2019 dopo il sequestro di una partita di due chilogrammi di marijuana in a Firenze a un 42enne albanese. Da qui si è intuito come l’uomo, che aveva collegamenti tra Olanda, Spagna e Francia, agisse insieme ad altri soggetti sul territorio e che si interfacciava con un altro gruppo di connazionali sempre a Firenze. Connessioni che hanno poi portato ad altri fermi e recuperi di oltre 400 chilogrammi di sostanza tra Firenze, Germania e Puglia.

Si stima che dall’Olanda arrivassero circa 50 chilogrammi al mese di cocaina, ottenuta dalla connessione con una altra organizzazione capace di smaltire di centinaia di chilogrammi di cocaina nel nord Europa. Non mancava la vendita al dettaglio, pusher che smerciavano nel Mugello e nell’intero territorio metropolitano fiorentino.

Due arresti di corrieri hanno svelato l’ampiezza delle operazioni: in Germania è stato fermato un italiano con 25 chili di marijuana, a Firenze un altro con 80 chili della medesima sostanza. Infine lo stesso responsabile dell’organizzazione, obbligato dall’arresto dei suoi manovali a effettuare uno spostamento di persona, è stato arrestato in Puglia alla guida di un furgone con 340 chili tra hashish e marijuana, il cui forte odore aveva cercato di celare con deodoranti per auto. In Italia, i Carabinieri hanno fermato due loro corrieri (un italiano e un albanese) che trasportavano più di 10 chili di cocaina.

Durante queste attività preliminari erano già state arrestate in flagranza 24 persone nonché sequestrati circa 15 kg di cocaina, 120 di hashish e 487 di marijuana, 217 piante di cannabis, quasi 2 litri di olio di hashish, 95mila euro in contanti, due pistole, un fucile, sette automezzi e un immobile. Nella prosecuzione delle indagini, sulla sponda albanese, la polizia di Stato albanese, coordinata dalla Procura per la criminalità organizzata Spak, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di 11 persone sequestrando 14,3 chili di cocaina, 34 di eroina, 30 di hashish, 68 di marijuana, 3.600 euro in contanti e sei automezzi.

In Italia hanno collaborato i Carabinieri di numerosi Comandi Provinciali, tra i quali quello di Ravenna, quelli di Firenze, Alessandria, Ancona, Bologna, Brescia, Como, Enna, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Milano, Padova, Perugia, Pesaro-Urbino, Rimini, Roma, Siena e Varese, il quarto Nucleo Elicotteri, le Squadre di Intervento Operativo e le unità cinofile.