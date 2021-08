Il furgone per la raccolta dei rifiuti prende fuoco: mezzo distrutto dalle fiamme

Il rumore e il fumo hanno attirato l'attenzione di diversi passanti e residenti, allarmati per quanto stava succedendo. Lunedì sera, poco prima delle 21, ha preso improvvisamente fuoco un autocompattatore per la raccolta della plastica di Hera che in quel momento si trovava in via Romea Sud.

Il furgone dei rifiuti in breve è stato avvolto dalle fiamme e sul posto si sono precipitate due squadre dei Vigili del fuoco di Ravenna con autobotte e autopompa serbatoio. Fortunatamente il conducente del mezzo è uscito illeso e non risultato altri feriti. Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri di Ravenna.