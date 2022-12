Calano i furti in abitazione: nel 2022 diminuiscono del 40% rispetto al pre-Covid

"Dall'analisi complessiva non emerge una situazione allarmante": questo è quanto afferma il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, rispetto al tema dei furti (in particolare quelli in abitazione) nella provincia di Ravenna. Parliamo di un argomento ormai noto che ha spesso posizionato Ravenna agli ultimi posti su scala nazionale, come nell'ultima analisi del Sole 24 Ore. Tuttavia i dati resi noti giovedì mattina, nel corso di un summit di fine anno in Prefettura alla presenza di tutte le forze dell'ordine provinciali, sembrano in effetti segnalare una diminuzione generale dei furti, almeno rispetto al periodo pre-pandemico, con un particolare calo dei reati predatori compiuti all'interno delle abitazioni.

I dati sui furti dal 2019 al 2022

I dati forniti dalla Prefettura indicano infatti che, nei primi 11 mesi del 2022, sono stati in totale 5.738 i furti (di ogni tipologia) commessi nel territorio provinciale, contro i 7.701 del 2019. Un calo quindi del 25,5%, ma un dato generale superiore agli anni della pandemia: erano 5.194 nel 2020 (+10,5%) e 5.303 nel 2021 (+8,2%). Passando invece al dato in dettaglio per i furti in abitazione, si scopre che nei primi 11 mesi di quest'anno sono stati 1.083 i colpi compiuti nelle case della provincia, mentre erano 1833 nel 2019 (-40,9%), 1466 nel 2020 (-26,1%) e 1.696 nel 2021 (-36,1%).

Dati simili anche nel Comune di Ravenna. Parlando dei furti in generale il dato dei primi 11 mesi del 2022 indica 2.420 colpi sul territorio comunale, contro i 3.521 del 2019 (-31,3%), i 2.342 del 2020 (+3,3%) e i 2.391 del 2021 (+1,2%). Calo importante invece per i furti in abitazione che nel dato parziale del 2022 sono 436, rispetto ai 736 del 2019 (-40,8%), i 632 del 2020 (-31%) e i 736 del 2021 (-40,8%).

Segnali di ripresa che arrivano grazie all'intenso lavoro delle forze dell'ordine che hanno portato a termine anche importanti arresti nel corso del 2022. Grande clamore ha destato sicuramente l'arresto del 38enne Alex Sandy Matos, soprannominato "Diabolik" e sospettato di aver commesso decine di furti in vari negozi e locali del Ravennate, fermato al termine di una complessa operazione della Polizia di Stato. Ma come rivela la questora Giusi Stellino, nel Ravennate era attivo anche "un sodalizio albanese", specializzato nei furti in abitazione.

In generale, rispetto al 2019, si assiste a una diminuzione di tutti i tipi di furti: dagli scippi con strappo a quelli sulle auto in sosta. Calano rispetto al periodo pre-pandemico anche i colpi ai danni di locali e attività commerciali. Se sono stati 519 nei primi 11 mesi del 2022, nel 2019 erano addirittura 622 (-16,6%), ma i numeri restano più alti rispetto al 2020 quando i furti contro le attività erano stati 385 (+34,8%) e al 2021 quando ne erano stati denunciati 381 (+36,2%).

Furti in abitazione: "Era un dato molto pesante"

Un trend quindi di generale miglioramento rispetto a questo genere di delitti. Il prefetto De Rosa, non manca poi di sottolineare la propria soddisfazione rispetto alla questione dei lampioni spenti negli orari notturni: "Avevamo rispettato la decisione del Comune di Ravenna, capiamo logicamente le esigenze di spesa - ha detto il prefetto - ma siamo contenti che il Comune ci abbia ripensato".

Sul tema dei furti in abitazione è intervenuto anche il sindaco di Ravenna Michele De Pascale: "Era un dato molto pesante per questo territorio. Si tratta di un reato che colpisce tutta la popolazione trasversalmente, perché colpisce chi ha subito il furto e chi ha paura che capiti anche a sè stesso. Nei furti in generale siamo in linea con le medie del centro-nord Italia, ma quella dei furti in abitazione era un'anomalia - ha dichiarato il primo cittadino - che potrebbe essere legata anche alla presenza di alcune bande specializzate".