Tentano il colpo al bar e alle poste, poi rubano in un negozio: caos in centro nella notte

Serie di furti e tentati furti nella notte tra martedì e mercoledì in centro a Ravenna, forse per mano della stessa banda. Il primo segnalato, intorno a mezzanotte, è stato al Caffè Il Nazionale di Piazza del Popolo, tra l'altro chiuso per ferie proprio da martedì. Qui i malviventi hanno sfondato una vetrata per poi darsi subito alla fuga.

Quasi in contemporanea è stato messo a segno un tentativo di manomissione al bancomat dell'ufficio postale di piazza Garibaldi, proprio dietro al Nazionale, ma anche qui pare che si siano registrati solo danni e la banda è fuggita, forse spaventata dall'allarme scattato subito. E' andato invece a segno il furto avvenuto qualche ora dopo in via Ugo Bassi, al negozio di tatuaggi 'Il cobra e la luna'. Dopo aver sfondato la vetrata nel locale, i malviventi hanno arraffato i piercing esposti in vetrina per un valore totale di circa mille euro e sono scappati col bottino.

Sui primi due episodi indagano i Carabinieri, sull'ultimo la Polizia di Stato. Non si esclude che a compiere i tre atti criminali possa essere stata la stessa banda. Le forze dell'ordine stanno lavorando in sinergia osservando anche le telecamere di videosorveglianza della Polizia locale per cercare di risalire ai colpevoli.