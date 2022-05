Furti e truffe nel Forese, l'Acli organizza un incontro pubblico per fornire consigli utili

"Troppe segnalazioni ci arrivano dal Forese di Ravenna per segnalare furti, episodi di microcriminalità, truffe, la presenza di attività illecite svolte in pieno giorno lungo le strade, con buona pace del decoro pubblico". Questo è quanto afferma l'Acli di Ravenna che organizza un appuntamento rivolto in particolare ad anziani e persone fragili, ma anche a tutte le famiglie del Forese per aiutarli a difendersi da questi episodi di criminalità.

L'incontro pubblico si terrà mercoledì 18 maggio, ore 20.30, al Teatro Le Dune di Campiano. Protagonisti dell'appuntamento sono: Michele Fiorenzo Di Leo, Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Cervia - Milano Marittima, Moreno Crocini, Luogotenente della stazione dei Carabinieri di Campiano e Walter Raspa, segretario regionale FAP ACLI dell'Emilia Romagna.