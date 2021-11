Furti nelle abitazioni a Cervia: convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il Prefetto di Ravenna Enrico Caterino ha convocato per la giornata di venerdì il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nell’incontro verranno affrontati in particolare i problemi relativi al forese di Cervia, dove i furti in abitazione che si protraggono da diverso tempo, ultimamente sembrano essere aumentati in maniera preoccupante.