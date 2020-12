Doppio furto nella notte in due supermercati: ladri in fuga con 5000 euro

Doppio furto nella notte tra domenica e lunedì in due supermercati del ravennate. Il primo a essere colpito, intorno alle 2, è stato il Conad 'La Caveja' di Sant'Agata sul Santerno, sulla San Vitale. Qui i ladri, entrati nel negozio forzando una porta, hanno arraffato velocemente 3000 euro dalle casse e si sono dati alla fuga. Un'ora dopo, verso le 3, a essere 'visitata' dai malviventi è stata invece la Coop di via dei Martiri a Savarna, dove i ladri hanno raccimolato un bottino di circa 2000 euro prima di scappare.

In entrambi i casi sono intervenuti per i rilievi di legge i Carabinieri, che hanno dato il via alle indagini. I due colpi probabilmente potrebbero essere collegati e, dalle prime informazioni, pare che la banda fosse formata da più persone in fuga a bordo di una jeep di colore chiaro.