Doppio furto nella notte al mare: ladro solitario 'fa visita' agli stabilimenti balneari

Doppio furto nella notte in un paio di stabilimenti balneari tra Punta Marina e Marina di Ravenna. Un ladro solitario, a volto coperto, ha fatto visita al bagno 'Ai Tamerici' e al 'My Ruvido'. In entrambi il malvivente ha sfondato la porta d'ingresso ed è scappato con il fondo cassa di qualche centinaia di euro, mentre in uno solo dei due stabilimenti ha rubato anche un computer portatile. Il ladrunculo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e si è allontanato a piedi. Sul posto sono intervenuti per un primo sopralluogo, all'alba, le volanti della Polizia, mentre la denuncia è stata sporta ai Carabinieri.