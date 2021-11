Fanno esplodere il bancomat delle poste nella notte e scappano col bottino

Ancora un assalto al bancomat, dopo quello tentato allo sportello delle poste di piazza Garibaldi a Ravenna di qualche giorno fa. Nella notte tra domenica e lunedì alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello dell'ufficio postale di via Tritone a Pinarella, già colpito a luglio dai rapinatori. I residenti hanno sentito l'esplosione poco dopo la mezzanotte. I ladri hanno arraffato alcune migliaia di euro - il bottino è ancora da quantificare - forse utilizzando la tecnica della "marmotta", per poi darsi alla fuga.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, che hanno subito dato il via alle ricerche per risalire ai responsabili. Non si esclude che possa trattarsi della stessa banda che sta colpendo gli sportelli bancomat di tutta la Romagna. I militari stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza in cerca di indizi. Attualmente l'ufficio postale, che ha riportato danni ingenti, è chiuso al pubblico.