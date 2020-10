Ladri in fuga col furgone a fari spenti: a bordo bici e monopattini rubati

I sospetti dei cittadini si sono rivelati fondati e utilissimi. Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno a mezzanotte, alcuni residenti a Classe hanno segnalato al 112 la presenza di un furgone con a bordo tre persone che si muoveva in modo sospetto nei pressi di via Classense. Sul posto si è precipitata una pattuglia della Polizia di Ravenna, ma le ricerche hanno dato esito negativo.

Poco dopo, però, una pattuglia del radiomobile dei Carabinieri ha intercettato il veicolo in viale Europa e gli ha intimato l'alt. I tre si sono quindi dati alla fuga a fari spenti, ma in breve sono stati fermati da Carabinieri e Polizia giunti in supporto e sono stati portati in Questura. Il furgone, infatti, è risultato rubato nella stessa notte a Lugo: a bordo c'erano tre biciclette, di cui due elettriche, e due monopattini a noleggio, tutta merce risultata rubata.

I tre - un 31enne russo, un 33enne rumeno e un 32enne marocchino - alcuni già noti per reati simili e residenti tutti tra Lugo e Massa Lombarda, sono stati processati per direttissima venerdì mattina dopo aver informato il pm di turno Silvia Ziniti. Ai tre è stato imposto di non uscire di casa dopo le 20 e di restare nel Comune di residenza, in attesa del processo che avverrà nei prossimi giorni. Si sottolinea l'ottimo lavoro di sinergia delle forze dell'ordine, con le volanti di Polizia della Questura e il nucleo Radiomobile dei Carabinieri che hanno lavorato insieme, grazie anche alle preziose segnalazioni dei cittadini.