Ennesimo furto nella sede dell'associazione sportiva: "Il decimo in 15 anni, siamo amareggiati"

Ennesimo furto nella sede dell'asd Mezzano, in via Don Elvezio Tanasini. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, alcuni malviventi si sono intrufolati nei locali dell'associazione sportiva sradicando il pannello della porta d'ingresso dell'ufficio, per poi puntare diretti al cassetto in cui c'era una cassettina contenente i soldi per i cambi, per un importo di circa 200 euro. Poi i ladri se la sono data a gambe.

Il presidente dell'asd Veraldo Bandi, che ha sporto denuncia ai Carabinieri, è disperato: "E' l'ennesimo furto, siamo tristi e rammaricati. La società, come tutte le imprese e le attività, sta passando un brutto momento legato al periodo storico, ma più che altro amareggia il fatto di spendersi tanto per fare rimanere viva una realtà di paese e arrivare al mattino e trovare questi "brutti regali". Nei mesi scorsi ci hanno rubato una stufetta, l'abbiamo messa al mattino e la sera era già sparita; 4 mesi fa hanno tentato di spaccare la finestra del bar, due anni fa poi il furto dell'incasso della Festa della birra. Nel giro di 15 anni abbiamo "collezionato" almeno una decina di furti. Non abbiamo le telecamere, ma ora ci toccherà metterle: il Comune ci ha promesso anche di mettere il sistema di videosorveglianza vicino alla scuola che c'è di fianco alla sede. La società si basa largamente sul volontariato e sul sacrificio di chi in questa famiglia ci crede, ma vedendo queste cose si avrebbe voglia di lasciar perdere... Perché davvero è triste arrivare al campo e vedere che per pochi spiccioli è stato tutto ribaltato e distrutto. Siamo veramente amareggiati".