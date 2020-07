Furto al tabacchi sull'auto rubata: dopo l'inseguimento i ladri scappano tra i campi

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lugo nella notte tra mercoledì e giovedì, nel corso di mirati servizi preventivi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna, hanno recuperato un importante quantitativo di refurtiva e un'auto provento di furto.

Nella circostanza i militari, in pieno orario notturno, mentre eseguivano vigilanza nella zona industriale di Lugo hanno ricevuto segnalazione dalla propria centrale operativa di un furto avvenuto, poco prima, ai danni di un esercizio pubblico di Alfonsine con la descrizione del possibile veicolo utilizzato dai malviventi per la fuga. Grazie alle ricerche diramate con velocità l'auto in questione, una Citroen monovolume, è stata notata transitare da personale della stazione Carabinieri di Fusignano, che ha iniziato a seguirla in direzione del territorio del comune di Bagnacavallo. Il coordinamento efficace della centrale operativa ha permesso, in breve tempo, la chiusura delle possibili vie di fuga ai malviventi, che si sono visti costretti ad abbandonare l'auto rubata con il motore ancora acceso, fuggendo attraverso i campi a gambe levate.

Da un immediato controllo i Carabinieri hanno accertato che il veicolo abbandonato era stato rubato a Ravenna martedì: al suo interno erano presenti numerose stecche di sigarette e il cassetto del registratore di cassa del locale di Alfonsine che avevano preso di mira, nonché vari attrezzi idonei allo scasso. La refurtiva recuperata, così come l'auto oggetto di furto, al termine degli accertamenti di rito sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Sono ancora in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo mirate attività investigative, svolte anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, al fine di giungere in breve tempo all’individuazione degli autori dei furti.