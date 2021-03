Assalto al bancomat nella notte: ladri in fuga con decine di migliaia di euro

Assalto al bancomat nella notte tra lunedì e martedì. Intorno alle 4.30 una banda, formata da più persone, ha fatto esplodere il bancomat della filiale della Cassa di Ravenna di viale Virgilio, a Lido Adriano. La violenta esplosione ha svegliato di soprassalto i residenti della zona. I ladri in breve tempo hanno arraffato le banconote contenute nel bancomat e si sono dati alla fuga.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri con il nucleo operativo di Ravenna, che hanno subito dato il via alle indagini. L'esplosione ha causato gravi danni alla struttura dell'istituto bancario. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma si parla di decine di migliaia di euro. I Carabinieri visioneranno anche le telecamere della zona per cercare di risalire ai colpevoli.

Foto Massimo Argnani