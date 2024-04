Band derubata dopo il concerto: sottratta anche la batteria 'unica al mondo' di Will Hunt

Dopo una grande serata di musica, la band viene derubata. Un colpo probabilmente ben studiato da ladri professionisti che hanno saccheggiato il furgone contenente tutta la strumentazione del gruppo. Tutto è successo nella notte fra mercoledì e giovedì, al termine del concerto al Teatro Socjale di Piangipane, dove si era esibito il gruppo capitanato da Will Hunt, batterista degli Evanescence, ma in passato anche di Vasco Rossi, che già nei mesi scorsi aveva suonato al Socjale con gli Heroes & Monsters. Insieme a Hunt, mercoledì sera, si erano esibiti sul palco anche il chitarrista Clayton Sturgeon e il bassista Steve Armeli in un atteso tributo ai Nirvana.

Il furto, secondo quanto ricostruito da Polizia e Carabinieri che si stanno occupando del caso, sarebbe avvenuto nel cuore della notte nei pressi dell'hotel Cube di Ravenna, dove la band alloggiava. Qui un gruppo di malviventi sarebbe entrata in azione danneggiando la portiera laterale del furgone della band, probabilmente utilizzando un trapano, per aprire il mezzo e svaligiarlo. Ricco il bottino dei ladri che hanno portato via gran parte della strumentazione dei musicisti, per un valore di circa 15mila euro. Rubati dunque chitarre, bassi e anche la batteria Pearl di Will Hunt, un pezzo unico al mondo e, quindi, anche difficilmente rivendibile.

La band ora dovrà proseguire il suo tour italiano utilizzando strumentazione a noleggio, con l'impegno di non saltare alcuna data nonostante il furto subito. Grave sconforto per i musicisti, ma anche per gli organizzatori della data ravennate. "Certi episodi fanno molto male - afferma Federico Berti di Relive Eventi - Siamo fortemente dispiaciuti che una cosa del genere sia accaduta a questi musicisti che non sono solo nostri ospiti, ma anche nostri amici. Will Hunt era già stato in concerto qui nel Ravennate e si era sempre trovato bene qui. E' un amico della città".