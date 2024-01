Ennesimo furto a Darsena Pop Up: rubati avvitatori, chiavi inglesi e attrezzature per lo smantellamento

Nemmeno il locale chiuso e in fase di smantellamento è potuto sfuggire alla "furia" dei ladri. Questo è quello che è capitato al Bar Ristretto, locale situato all'interno dell'area di Darsena Pop Up a Ravenna, dove sono iniziate nello scorse settimane le operazioni di "sgombero" dello spazio che sarebbe oggetto di trattative per la costruzione di una struttura ricettiva. Martedì mattina i responsabili del locale hanno fatto la triste scoperta. I banditi si erano intrufolati all'interno della struttura passando dalla 'finestra' del locale e rubando tutte le attrezzature che venivano utilizzate per lo smontaggio dello spazio. Razziati dunque avvitatori, chiavi inglesi e ginocchiere da piastrellista.

I titolari stimano un danno tra i 500 e i 700 euro. La vera beffa è stata quella di subire il furto nel momento già emotivamente impegnativo di chiudere la prima attività sorta all'interno di Darsena Pop Up. "I cicli si chiudono. È difficile vedere da fuori la fatica che comporta aprire una attività ed è difficile capire cosa abbia comportato aprire in darsena. Per chiudere questo periodo con coerenza abbiamo avuto l'ennesimo furto - scrivono i titolari del bar con un post su Facebook - È molto faticoso e abbiamo bisogno del vostro affetto. Per questo organizziamo un aperitivo in Brancaleone questa domenica che rimarrà la nostra e la vostra casa, per sentirvi di nuovo vicini".