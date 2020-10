Furto al bar: dal cambiamonete spariscono 1500 euro

Furto al bar sulla Romea. Nella giornata di giovedì due malviventi hanno preso di mira il bar-ristorante 'Km 175' di Cervia, tanto che il titolare ha deciso di "sfogarsi" condividendo sui social l'episodio e le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale. "Questi due individui alle 17.30 presso il nostro locale hanno rubato da un cambiamonete 1500 euro in monete da 2 svuotandolo con un meccanismo elettronico - scrive il ristoratore - Non mi interessa riprendere il denaro rubato, che sicuramente avranno già speso in medicine, ma pagherei per sapere i loro nomi per poterli denunciare".

