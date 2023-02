Ladri al bar con il titolare all'interno: scappano col bottino ma lasciano lì 60 euro

Un insolito furto avvenuto con il titolare all'interno dell'attività e con i ladri che hanno lasciato nella cassa alcune banconote. E' quello andato in scena nel tardo pomeriggio di martedì in centro a Russi, al Bar Porta Nuova di corso Luigi Carlo Farini, a meno di 300 metri dalla stazione locale dei Carabinieri. Il tutto si è verificato tra le 18.30 e le 19.30, quando il bar era ancora aperto e con il titolare all'interno.

"Mio marito è andato un attimo in cantina - spiega la moglie del titolare - A un certo punto gli è sembrato di sentire la porta aprirsi: si è affacciato ma non ha visto nessuno. Credo che sia stato qualcuno che conosceva bene il locale e sapeva dove andare, forse era fuori che aspettava che mio marito si allontanasse. Fatto sta che lui si è accorto di quanto successo solo quando ha fatto pagare un cliente: ha aperto il cassetto del registratore di cassa e ha visto che erano spariti i soldi. Fatto curioso: il ladro ha lasciato lì sei banconote da dieci euro. Chissà, forse è un segnale? Non me lo spiego".

Il malvivente si è dato alla fuga con un bottino di circa 400 euro. Il barista ha poi allertato i Carabinieri, giunti sul posto e ai quali ha sporto denuncia. "Non è un gran bottino, ma scoccia perchè non siamo più liberi di muoverci - spiega la titolare - E' la prima volta in 30 anni che vengono a rubare. Ora speriamo che con i filmati delle telecamere del Comune si riesca a scoprire qualcosa".