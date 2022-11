"Topi di biblioteca" fanno irruzione all'Oriani: furto nella notte in pieno centro

Ladri nella notte tra giovedì e venerdì alla Biblioteca Oriani di via Corrado Ricci. Dalle prime informazioni pare che i malviventi, favoriti dal buio della notte, siano riusciti a fare irruzione nei locali della biblioteca del centro, per poi fiondarsi direttamente su alcune cassette in cui i bibliotecari tengono del denaro per le piccole spese. I ladri avrebbero tentato di rubare anche un computer Mac, tuttavia senza riuscirci, forse perchè disturbati. Sul caso indagano i Carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai colpevoli.