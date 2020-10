Ruba una bici per comprare la droga: "stanato" dalle telecamere

Aveva rubato una bicicletta la sera del 3 maggio scorso in via Cavour a Faenza, e il furto era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche poste in loco. Ma gli agenti della Polizia locale non erano stati in grado, all’epoca, di associare al volto del giovane autore del furto un nome. La notizia di reato era così stata trasmessa a carico di ignoti.

Alcuni giorni fa però, un agente della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina impegnato nel progetto “Scuole sicure”, mentre identificava un giovane studente in un parco cittadino si è ricordato del particolare giubbotto che indossava il ladro di biciclette del 3 maggio. I vigili hanno così recuperato in archivio il fascicolo e le immagini del piccolo "cold case" e hanno riscontrato che il 17enne identificato nel parco cittadino era proprio l’autore del furto.

Il ragazzo faentino, incensurato, è stato quindi convocato in ufficio insieme ai genitori ed è stato denunciato a piede libero alla procura dei Minori di Bologna per furto aggravato. Diversi elementi fanno pensare, purtroppo, che anche questo furto sia comunque da ricollegarsi al mondo del consumo di stupefacenti. Il ragazzo avrebbe infatti compiuto il furto per avere soldi per la droga senza doverli chiederli alla famiglia.