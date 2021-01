Furto nel negozio vintage: ladri in fuga con gioielli e borse di Chanel

Hanno arraffato borse vintage e gioielli e sono fuggiti. E' disperata la titolare del negozio 'La bottega di Bernadette' di Milano Marittima, che qualche giorno fa è stata vittima di un furto. I malviventi, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, sono entrati nel negozio di via Ravenna tagliando le grate di ferro. Ad accorgersene è stata la stessa titolare, che ha trovato il negozio sottosopra e con molta merce sparita.

"Il mio negozio è stato svuotato, anni di ricerca e selezione per trovare oggetti unici - commenta disperata la negoziante - Mi ero sempre vantata che avevo clienti speciali e non poteva succedere nulla. Mi hanno rubato cose di griffe, Chanel e altri marchi, ma anche bigiotteria d'epoca. Ma il mio dolore non sta negli oggetti firmati..."