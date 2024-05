Spaccate in fila nei supermercati, furgone rubato per distruggere le vetrate: danni per oltre 100mila euro

Supermercati nel mirino dei ladri nella notte tra domenica e lunedì. A essere presi di mira sono stati, nella provincia di Ravenna, il Conad di Riolo Terme e quello di Brisighella, mentre nel Forlivese un tentato furto è stato effettuato al Conad di Meldola.

Nel primo caso, a Riolo, i malviventi hanno sfondato la vetrata del supermercato di viale Alighieri con un furgone rubato, impossessandosi poi della cassaforte prima di fuggire, sradicandola da terra legandola al furgone con una fune. Ancora da quantificare il contenuto della cassaforte, ma i danni alla struttura sono stati ingenti.

Dopo pochi minuti i ladri - sono in corso le indagini per capire se si sia trattato della stessa banda - si sono spostati a Brisighella e, sempre utilizzando un furgone rubato come ariete, hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio di via Baldina. In questo caso però, una volta entrati, qualcosa è andato storto, tanto che i ladruncoli si sono dati alla fuga a mani vuote. Sembrerebbe che si sia infatti spezzata la fune con cui era stata legata la cassaforte al furgone.

Su tutti i furti indagano i Carabinieri. Dalla presidenza di Cofra fanno sapere che i danni alle strutture sono stati "mastodontici, si parla di oltre 100mila euro. Siamo molto scoraggiati: i negozi di Brisighella e Riolo ogni due tre mesi sono vittime dei ladri. Questo colpo ha superato ogni limite, ma è una cosa ormai sistematica. Abbiamo blindato le porte di ingresso per evitare che venissero forzate con i piedi di porco, come è successo in passato, ma è servito a poco, visto che distruggono tutto usando i furgoni. Andare avanti così è difficile".