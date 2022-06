Rubano una cornice e scappano: due 14enni "incastrati" dalle telecamere

Hanno rubato una cornice lasciata fuori dal negozio e si sono dati alla fuga, ma sono stati scoperti grazie alle telecamere di videosorveglianza. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a sera inoltrata in via Cavour, nei pressi del Rione Verde a Faenza. Qui, verso le 23.30, un 36enne faentino che lavora poco distante ha ricevuto da un fattorino in scooter una cornice in legno di notevoli dimensioni. Visto l’ingombro, per poter trasportare la cornice fino alla sua abitazione, il proprietario dell’oggetto ha deciso di chiedere una mano a qualche conoscente che lo potesse accompagnare in auto.

Il 36enne e il fattorino, contando sull’ora tarda e sulle notevoli dimensioni dell’ingombro, hanno quindi momentaneamente lasciato la cornice sullo scooter della persona che lo aveva portato fino in via Cavour e sono entrati nella sede del Rione Verde. Un quarto d’ora dopo il 36enne è uscito in strada, ma non ha più trovato lo scatolone contenente la cornice. Il giorno dopo il faentino si è recato al Comando della Polizia locale per sporgere denuncia.

Partite le indagini, il personale del Nucleo di Polizia giudiziaria di via Baliatico ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano in zona e, sulla base dell’orario, ha individuato il momento esatto del furto. A essere ripresi sono state due ‘vecchie’, malgrado la giovanissima età, conoscenze delle forze di polizia manfrede: due 14enni ben noti, ritenuti autori di molti altri reati consumati in città. I due, dopo essere stati convocati al comando assieme ai genitori, sono stati denunciati alla Procura dei minori di Bologna per furto aggravato.