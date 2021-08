Furto nella notte nell'erboristeria del centro: rubati prodotti, fondo cassa e un pc

Furto in pieno centro storico nella notte tra venerdì e sabato a Ravenna. A essere presa di mira questa volta è stata l'erboristeria 'Le Radici', situata sotto ai portici di via Diaz. Ad accorgersi di quanto successo è stata la titolare sabato mattina all'orario di apertura, quando ha notato che la serratura della porta d'ingresso del negozio era stata forzata.

Subito ha dato l'allarme e sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato. Dal locale sono stati rubati prodotti per qualche centinaio di euro, un computer e il fondocassa di 180 euro. Sono in corso le indagini per risalire ai malviventi, saranno visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Caso vuole che l'ultimo furto all'erboristeria di via Diaz avvenne proprio cinque anni fa, il 5 agosto 2016.