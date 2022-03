Prima il furto, poi l'inseguimento e l'incidente a bordo dell'auto a noleggio: ladri fermati

Fanno un furto e scappano a bordo dell'auto a noleggio. E' quanto successo nel primo pomeriggio di lunedì a Faenza, dove intorno alle 13.30 una coppia di uomini ha commesso un furto di materiale edile in un cantiere, per poi darsi alla fuga. Arrivati nella zona delle Maioliche, però, hanno incontrato sulla propria strada una volante del commissariato di Faenza, che ha riconosciuto l'auto dei ladri - una Fiat 500 presa a noleggio - grazie alla targa.

Invece di fermarsi, però, i malviventi hanno saltato l'alt imposto dai poliziotti e si sono dati alla fuga a tutta velocità verso Granarolo Faentino. La volante si è messa all'inseguimento arrivando fino alle porte di Russi, dove sono arrivate altre volanti da Ravenna e Lugo. A quel punto i ladri, vistiti braccati, hanno fatto inversione di marcia verso Bagnacavallo girando in via Ca' del Vento, stretta strada di campagna. Qui hanno tentato di superare una Fiat Punto con a bordo una coppia di persone, tamponandoli; poi hanno perso il controllo dell'auto e sono finiti nel fosso.

Ma i due non si sono arresi neanche dopo l'incidente, dandosi alla fuga a piedi nei campi. I poliziotti, insieme ai Carabinieri sopraggiunti in supporto da Ravenna e Lugo, li hanno inseguiti e finalmente acciuffati nei pressi dell'autostrada. I due ora si trovano in stato di fermo. Per fortuna la coppia a bordo della Punto non ha riportato ferite durante l'incidente.