Furto alla festa di paese: ladri in fuga con un incasso di oltre 9mila euro

Rabbia e rammarico per gli organizzatori della festa di Traversara in fiore. La manifestazione della frazione di Bagnacavallo è stata infatti colpita dai ladri che, venerdì sera, sono entrati in azione rubando l'incasso della festa. Un colpo da oltre 9mila euro, secondo le prime stime degli organizzatori, profondamente amareggiati dall'accaduto. Stando a quanto ricostruito finora, pare che i malviventi avessero adocchiato la zona in cui veniva tenuto l'incasso e abbiano sfruttato l'occasione proprio durante la festa per alzare tendone e arraffare il bottino per poi darsela a gambe. Ora i Carabinieri indagano per rintracciare i responsabili del furto.