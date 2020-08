Furto di pneumatici nella notte a Fornace Zarattini

Brutto risveglio martedì mattina per un residente di via Giannello a Fornace Zarattini. A segnalarlo è il gruppo di controllo del vicinato 'Sos Ravenna indipendente', che mostra un'Audi A3 parcheggiata alla quale, durante la notte, sono stati rubati gli pneumatici. Indignati i residenti: "Via Giannello è una strada residenziale che porta solo a case, ci conosciamo tutti, le auto sono quelle dei vicini, poi praticamente è una strada chiusa visto che finisce dalla ferrovia e torna indietro - scrive Anna sulla pagina Facebook di un altro gruppo, 'Sos sicurezza' - Ci sono molte telecamere nelle case, speriamo che qualcuno abbia visto qualcosa. Persone estranee alla zona danno subito nell'occhio, ma qui deve essere successo in piena notte".

